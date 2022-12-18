«Лучший!» Александр Радулов поздравил Месси с победой на чемпионате мира по футболу

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов в социальной сети поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на чемпионате мира по футболу.

Радулов выложил фото Месси с Кубком мира и подписал «Лучший!»

Фото: страница Александра Радулова в социальной сети

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины победила сборную Франции по пенальти (3:3 (4:2)) и выиграла третий чемпионат мира в своей истории. Месси выиграл свой первый Кубок мира в карьере.

Радулов является двукратным чемпионом мира 2008 и 2009 годов и обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева».

В текущем сезоне Александр сыграл 33 матча за «Ак Барс», в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «+1».