«Жду, что он сделает снежных ангелов в фонтане». Вышински сравнил победы Месси и Овечкина

Журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере» сравнил победу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу — 2022 с выигрышем «Вашингтон Кэпиталз» Кубка Стэнли в 2018 году. Североамериканский обозреватель отдельное внимание уделил лидерам команды — Лионелю Месси и Александру Овечкину.



«Я не говорю, что в этом перформансе Месси на чемпионате мира есть энергия в стиле «Овечкин выигрывает «Конн Смайт», а «Кэпиталз» побеждают в Кубке Стэнли», но я действительно ожидаю, что он сделает снежных ангелов в фонтане Буэнос-Айреса, если это так», — говорится в сообщении.



Отметим, что в 2018 году «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли, а Овечкин стал MVP плей-офф. Сегодня, 18 декабря, сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, а Месси признали лучшим игроком турнира.

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