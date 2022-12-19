Лихачёв: сейчас задача сыграть хорошо за «Амур» — в следующем году вернусь в «Локомотив»
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Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о своих планах на текущий регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги.
«Сейчас все мысли об этом сезоне, потом буду готовиться к следующему. Сейчас задача сыграть хорошо за «Амур», закончить сезон на позитивной ноте, в следующем году вернусь в «Локомотив». Пока про Северную Америку не думаю», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Лихачёв сыграл 30 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-10».
Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»:
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