Лихачёв: сейчас задача сыграть хорошо за «Амур» — в следующем году вернусь в «Локомотив»

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о своих планах на текущий регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Сейчас все мысли об этом сезоне, потом буду готовиться к следующему. Сейчас задача сыграть хорошо за «Амур», закончить сезон на позитивной ноте, в следующем году вернусь в «Локомотив». Пока про Северную Америку не думаю», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Лихачёв сыграл 30 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-10».

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»: