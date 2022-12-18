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Быстрее Капризова из действующих игроков набирали 200-е очко Овечкин, Малкин и Кросби

Быстрее Капризова из действующих игроков набирали 200-е очко Овечкин, Малкин и Кросби
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В эти минуты проходит матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду Оттаву Сенаторз». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

В этом матче российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Таким образом, 25-летний нападающий набрал уже 201 (93+108) очко в НХЛ. Для достижения 200-го очка Кириллу потребовалось 167 матчей.

По скорости достижения 200+ очков из действующих игроков Капризов уступает только нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (166 матчей), капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (165 матчей) и форварду «пингвинов» Сидни Кросби (142 матча), сообщает пресс-служба НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс» утром 22 декабря в 6:00 мск.

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