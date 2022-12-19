«Миннесота» обыграла «Оттаву» благодаря шайбе и двум ассистам Капризова
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Оттавой Сенаторз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился в этом матче забитой шайбой и двумя голевыми передачами. Также у «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло, Джаред Сперджен и Фредерик Годро. У гостей забивали Марк Кастелиц и Клод Жиру.
Стоит отметить, что Кирилл установил рекорд «Миннесоты». Он стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона, сообщает пресс-служба НХЛ.
В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс» утром 22 декабря в 6:00 мск.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Капризов (Цуккарелло, Стил) – 08:19 (5x5) 2:0 Цуккарелло (Стил, Капризов) – 21:34 (5x5) 3:0 Сперджен (Капризов, Фолиньо) – 29:27 (5x5) 3:1 Кастелиц (Хэмоник, Келли) – 44:58 (5x5) 3:2 Жиру (Ткачук, Батерсон) – 58:20 (6x5) 4:2 Годро (Эрикссон Эк) – 59:34 (en)
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