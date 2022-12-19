«Миннесота» обыграла «Оттаву» благодаря шайбе и двум ассистам Капризова

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Оттавой Сенаторз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился в этом матче забитой шайбой и двумя голевыми передачами. Также у «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло, Джаред Сперджен и Фредерик Годро. У гостей забивали Марк Кастелиц и Клод Жиру.



Стоит отметить, что Кирилл установил рекорд «Миннесоты». Он стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона, сообщает пресс-служба НХЛ.



В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс» утром 22 декабря в 6:00 мск.