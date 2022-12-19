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Артемий Панарин забросил восьмую шайбу в сезоне

Артемий Панарин забросил восьмую шайбу в сезоне
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В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче – 3:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин забил за свою команду второй гол в этой игре. Голевыми передачами в этой атаке отметились американский защитник Адам Фокс и американский форвард Винсент Трочек.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Стоит отметить, что у Панарина в текущем сезоне 33 сыгранных матча, восемь заброшенных шайб и 30 результативных передач.

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