Артемий Панарин забросил восьмую шайбу в сезоне
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В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче – 3:1 в пользу гостей.
На 17-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин забил за свою команду второй гол в этой игре. Голевыми передачами в этой атаке отметились американский защитник Адам Фокс и американский форвард Винсент Трочек.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Стоит отметить, что у Панарина в текущем сезоне 33 сыгранных матча, восемь заброшенных шайб и 30 результативных передач.
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