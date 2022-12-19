«Эй, ты хочешь шайбу?». Капитан «Рейнджерс» Труба пошутил над игроком «Чикаго» после гола

В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче – 5:1 в пользу гостей.

Автором четвёртой шайбы «Рейнджерс» в этом матче стал капитан американской команды Джейкоб Труба, для которого заброшенная шайба стала второй в нынешнем сезоне. Сразу после взятия ворот американский защитник обратился к находившемуся в этот момент на льду игроку «Чикаго» Андреасу Атанасиу. «Эй, ты хочешь шайбу?», — спросил Труба хоккеиста «Блэкхоукс».

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Напомним, что несколько недель назад эти команды уже встречались в нынешнем сезоне НХЛ. В первом матче между «Рейнджерс» и «Чикаго» Труба применил очень жёсткий силовой приём против Атанасиу, после чего Андреас произнёс следующие слова: «У него зарплата $ 8 млн и ноль голов, ему надо что-то придумывать с такой большой зарплатой. Если команде помочь не можешь, то, наверное, пытаешься травмировать соперников».