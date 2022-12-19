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Виталий Кравцов забросил вторую для себя шайбу в сезоне с передачи Артемия Панарина

Виталий Кравцов забросил вторую для себя шайбу в сезоне с передачи Артемия Панарина
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В эти минуты на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче – 6:1 в пользу гостей.

На 49-й минуте игры российский нападающий Виталий Кравцов отметился вторым голом в текущем сезоне НХЛ. Примечательно, что голевой пас ему отдал другой российский форвард Артемий Панарин.

На 17-й минуте матча сам Панарин забил за свою команду второй гол в этой игре. Голевыми передачами в этой атаке отметились американский защитник Адам Фокс и американский форвард Винсент Трочек.

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