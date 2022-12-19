Три очка Панарина и шайба Кравцова помогли «Рейнджерс» разгромить «Чикаго»

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Филип Хитил, Филип Хитил, Джейкоб Труба, Винсент Трочек, Брэйден Шнайдер, а также российские нападающие Виталий Кравцов и Артемий Панарин. На счету Панарина в этой встрече также две результативные передачи. Для Виталия Кравцова эта шайба стала второй в нынешнем сезоне. На счету Панарина после этого матча — восемь голов и 32 результативные передачи.

Единственную шайбу хозяев забросил Филипп Курашев.

«Рейнджерс» одержал седьмую победу кряду. «Чикаго», в свою очередь, потерпел седьмое подряд поражение.