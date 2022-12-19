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Три очка Панарина и шайба Кравцова помогли «Рейнджерс» разгромить «Чикаго»

Три очка Панарина и шайба Кравцова помогли «Рейнджерс» разгромить «Чикаго»
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Филип Хитил, Филип Хитил, Джейкоб Труба, Винсент Трочек, Брэйден Шнайдер, а также российские нападающие Виталий Кравцов и Артемий Панарин. На счету Панарина в этой встрече также две результативные передачи. Для Виталия Кравцова эта шайба стала второй в нынешнем сезоне. На счету Панарина после этого матча — восемь голов и 32 результативные передачи.

Единственную шайбу хозяев забросил Филипп Курашев.

«Рейнджерс» одержал седьмую победу кряду. «Чикаго», в свою очередь, потерпел седьмое подряд поражение.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2022, понедельник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Лафренье, Фокс) – 13:04 (5x5)   0:2 Панарин (Фокс, Трочек) – 16:55 (5x5)   0:3 Какко (Хитил, Лафренье) – 19:03 (5x5)   1:3 Курашев – 21:33 (5x5)   1:4 Труба (Зибанеджад, Панарин) – 30:28 (5x5)   1:5 Трочек (Фокс, Зибанеджад) – 39:44 (5x4)   1:6 Кравцов (Панарин, Линдгрен) – 48:56 (5x5)   1:7 Шнайдер (Какко) – 53:37 (5x5)
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