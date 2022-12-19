«Каждый в нашей команде показывает хороший, солидный хоккей». Галлан — о 7:1 над «Чикаго»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал разгромную победу своей команды над «Чикаго Блэкхоукс» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл этой ночью.

«Мы играем и пытаемся найти ключи к победам. Мы просто играем командно, всеми четырьмя звеньями и шестью защитниками. Каждый в нашей команде показывает хороший, солидный хоккей. Ты всего лишь находишь свою игру, и дела идут хорошо. Нам где-то не везло в первой части сезона, теперь у нас с этим намного лучше», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» одержали свою седьмую победу подряд. «Копы» набирают 41 очко и занимают третье место в таблице Столичного дивизиона. «Чикаго», с 18 очками, идёт на последней строчке в Центральном дивизионе.