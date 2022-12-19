«Это было убого». Главный тренер «Чикаго» — о разгроме от «Рейнджерс»

Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:7), который прошёл этой ночью.
«Конечно, это было убого. Я не знаю, как это подытожить. Я снова подумал, что мы хорошо первый первый период, его начальный отрезок, а потом они опять нашли возможность забить гол. Я думаю в конце первого периода мы отказались от некоторых нестандартных решений, приняли ряд плохих и получилось что получилось.
Мы очень старались, но никак не можем забить. Когда такое происходит, кажется, что мы никак не можем перезагрузиться и вернуться к своей игре. 2:0, потом 3:0, и такое случалось несколько раз. Я думаю, мы должны найти способ лучше бороться и терпеть, а не выглядеть уставшими, чувствовать себя истощённо, будь то умственно или физически. Нам просто нужно найти способ выбраться из этого», — приводит слова Ричардсона официальный сайт НХЛ.
«Блэкхоукс» не могут победить уже семь матчей подряд.
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