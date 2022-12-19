«Сибирь» расторгла контракт с защитником Кудако

Новосибирская «Сибирь» и защитник Вадим Кудако расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный Телеграм-канал клуба.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету хоккеиста 13 матчей, в которых ему не удалось отметиться набранными очками при показателе полезности «-7».

25-летний защитник перешёл в «Сибирь» перед сезоном-2021/2022. До этого хоккеист в течении шести сезонов выступал за череповецкую «Северсталь». Контракт Кудако с клубом из Новосибирска действовал до 30 апреля 2023 года.

«Сибирь» набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня команда Андрея Мартемьянова сыграет в гостях с челябинским «Трактором», занимающим последнее место на Востоке.