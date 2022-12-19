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Вратарь «Сан-Хосе» Кяхкёнен пропускает самый курьёзный гол игрового дня

Вратарь «Сан-Хосе» Кяхкёнен пропускает самый курьёзный гол игрового дня
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В Сан-Хосе (Калифорния) прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» потерпели поражение от «Калгари Флэймз» (2:5).

Матч запомнился сразу несколькими примечательными событиями: дублем Элиаса Линдхольма за 19 секунд, ожесточённой дракой между Джоной Гаджовичем и Деннисом Гилбертом, а также курьёзной пятой шайбой «Калгари», которую забросил Диллон Дюбе: финский голкипер «акул» Каапо Кяхкёнен не смог зафиксировать совсем несложный наброс Назема Кадри с центра площадки, в результате чего шайба отлетела прямо на клюшку Дюбе, которому оставалось лишь не промахнуться по открытому углу ворот.

«Калгари» удалось прервать серию неудач, которая до этого матча насчитывала уже пять игр.

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