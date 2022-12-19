Вратарь «Сан-Хосе» Кяхкёнен пропускает самый курьёзный гол игрового дня
Поделиться
В Сан-Хосе (Калифорния) прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» потерпели поражение от «Калгари Флэймз» (2:5).
Матч запомнился сразу несколькими примечательными событиями: дублем Элиаса Линдхольма за 19 секунд, ожесточённой дракой между Джоной Гаджовичем и Деннисом Гилбертом, а также курьёзной пятой шайбой «Калгари», которую забросил Диллон Дюбе: финский голкипер «акул» Каапо Кяхкёнен не смог зафиксировать совсем несложный наброс Назема Кадри с центра площадки, в результате чего шайба отлетела прямо на клюшку Дюбе, которому оставалось лишь не промахнуться по открытому углу ворот.
«Калгари» удалось прервать серию неудач, которая до этого матча насчитывала уже пять игр.
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
12:10
-
11:52
-
11:30
-
11:29
-
11:05
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:46
-
09:07
-
08:45
-
08:34
-
08:19
-
08:15
-
07:35
-
07:22
-
07:08
-
06:32
-
06:17
-
06:08
-
06:03
-
05:46
-
05:16
-
04:41
-
03:55
-
03:50
-
00:37
- 18 декабря 2022
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:01
Партнерский контент