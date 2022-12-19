Тэйвз прокомментировал разгромное поражение от «Рейнджерс»

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл этой ночью.
«Я не знаю, тяжело говорить. Бывают моменты, когда мы показываем хороший хоккей, но затем совершаем одну ошибку, и шайба оказывается в наших воротах. И прямо сейчас эти моменты кажутся более болезненными, чем обычно, мы чувствуем груз на наших плечах когда что-то идёт не так, когда всё плохо и эти проблемы продолжают нарастать как снежный ком, и мы не можем расслабиться психологически.
Трудно выделить какой-то один аспект, когда много неудач, невезения, особенно в начале матчей, из чего соперники извлекают выгоду, а нам потом трудно оправиться, когда мы смотрим на табло, а там 0:3, 1:4, 1:5 и всё это на своей арене. Очень нехорошее чувство, но давайте поддержим команду. После такого болезненного поражения каждый игрок обязан сам для себя подумать и понять причины произошедшего и что нужно сделать чтобы вернуть позитивное настроение в раздевалку», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.
- 19 декабря 2022
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