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Нападающий Святослав Гребенщиков покинул «Адмирал»

Нападающий Святослав Гребенщиков покинул «Адмирал»
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«Адмирал» расторг контракт с нападающим Святославом Гребенщиковым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Ранее 28-летний форвард был выставлен на драфт отказов.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Гребенщикова 12 сыгранных матчей за команду из Владивостока, в которых хоккеисту так и не удалось отметиться результативными действиями при показателе полезности «-2». В среднем нападающий проводил на льду 10 минут и 7 секунд.

В прошлом сезоне Гребенщиков защищал цвета другого клуба с Дальнего Востока — хабаровского «Амура».

«Адмирал» имеет 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня команда Леонида Тамбиева сыграет в Екатеринбурге с лидером Востока «Автомобилистом».

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