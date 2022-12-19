Вудкрофт: Месси и Мбаппе — невероятные футболисты. Просто наслаждался игрой

Главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт ответил на вопрос, смотрел ли он финал чемпионата мира по футболу в Катаре, который завершился победой сборной Аргентины над Францией (3:3, пен. 4-2).

«После окончания нашего матча удалось посмотреть вторую половину футбольного финала. Это была волнующая игра. Очень здорово для спорта, когда есть такое шоу и высокий уровень игры. Ни за кого не болел. В обеих командах играют невероятные футболисты: Месси и Мбаппе. Просто наслаждался игрой», — сказал Вудкрофт в интервью пресс-службе минского «Динамо».

Напомним, под руководством Вудкрофта сборная Беларуси одержала победу на Кубке Первого канала, который прошёл с 15 по 18 декабря в Москве.