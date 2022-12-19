«Авангард» обменял Брюквина в ЦСКА. Армейцы отправили в Омск Киселевича

Омский «Авангард» и ЦСКА совершили обмен с участием опытных хоккеистов.
Омичи отдали армейцам нападающего Владимира Брюквина в обмен на защитника Богдана Киселевича.
«Укрепление защитной линии перед плей-офф для нас является одной из приоритетных задач. И такой опытный игрок, как Киселевич, бравший золото Олимпийских Игр и Кубок Гагарина, «Авангарду» сейчас очень пригодится. Габаритный защитник оборонительного плана, всегда максимально надежно действует у своих ворот, имеет хороший показатель полезности. Кроме того, знает, как играть и побеждать в матчах плей-офф, – а это крайне важно для создания боеспособного коллектива, нацеленного на Кубок», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Киселевич провёл за армейцев 22 матча, в которых отметился 5 результативными передачами при показателе полезности «+9». На счету Брюквина 37 матчей в составе «Авангарда» и 8 (7+1) очков.
- 19 декабря 2022
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