Емелин продолжит карьеру в «Спартаке»

Защитник-ветеран Алексей Емелин подписал контракт до конца сезона с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее сегодня стало известно, что Емелин покинул минское «Динамо» по соглашению сторон.

В текущем сезоне на счету защитника 38 матчей за белорусский коллектив и девять голевых передач при показателе полезности «-13». Он перешёл в минское «Динамо» из омского «Авангарда »летом этого года.

Алексей Емелин – чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Он дважды завоёвывал трофей в составе «Ак Барса» и ещё один раз побеждал с «Авангардом».



В национальной хоккейной лиге (НХЛ) Емелин выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». В 2004 году на драфте НХЛ Емелин был выбран «Монреалем» под общим 84-м номером.