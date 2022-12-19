Крикунов: в «Сочи» Мичков сможет как следует «повариться» в КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что аренда в «Сочи» пойдёт на пользу Матвею Мичкову.
«Для меня это ожидаемая новость. Мичков явно перерос молодежный уровень, да и в ВХЛ ему все дается довольно легко. У парня 10 голов в 14 матчах. Остро стоит вопрос о переходе в КХЛ, но пробиться в основу СКА непросто. Не зря Роман Ротенберг говорит, что надо прибавлять в «физике». История с травмой после хита Емелина была показательной, но «физика» нужна и для того, чтобы хорошо помогать обороне, что Мичкову пока сложно дается на этом уровне.
В «Сочи» Матвею явно будет проще – он получит много игрового времени, сможет как следует «повариться» в КХЛ, прочувствовать все нюансы лиги. При этом давления и ожидания немедленных результатов не будет – по сути южане доигрывают сезон», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 19 декабря 2022
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