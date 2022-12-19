«Сочи» анонсировал аренду Мичкова у СКА

Хоккейный клуб «Сочи» в своём телеграм-канале анонсировал аренду нападающего Матвея Мичкова у СКА.

Южане сделали картинку в виде игры «Поле Чудес», в которой загадана фамилия Мичкова с одной пропущенной буквой.

Мичков в текущем сезоне сыграл 12 игр в ВХЛ за «СКА-Нева», в которых забросил 10 шайб и отдал четыре передачи при четырёх минутах штрафа и показателе полезности «-5». На счету 18-летнего нападающего три игры в КХЛ за СКА. В этих матчах результативными действиями он не отметился.

«Сочи», набрав 16 очков, замыкает турнирную таблицу Западной конференции, одержав всего пять побед в сезоне.

Напомним, ранее сегодня заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал возможную аренду Мичкова сочинцами.