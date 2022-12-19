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Стало известно о состоянии юного хоккеиста после попадания коньком в шею

Стало известно о состоянии юного хоккеиста после попадания коньком в шею
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Вратаря челябинской детско-юношеской хоккейной команды «Метеор-Сигнал», травмированного во время матча с клубом «Олимпиец-2006», перевели из реанимации в отделение хирургии, он идёт на поправку, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Андрей Добровольский.

«Идёт на поправку. Сегодня утром 15-летнего спортсмена из Челябинска перевели из детского реанимационного отделения в палату отделения хирургии. За ночь состояние юного пациента стабилизировалось, врачи отметили положительную динамику. На стационарном лечении в Сургутской травмбольнице он будет находиться ещё около двух недель», — написал Добровольский в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера, 18 декабря, юному голкиперу в матче с «Олимпийцем-2006» коньком попали в шею. Игрок был экстренно прооперирован, его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое.

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