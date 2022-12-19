Бабаев: легионеры, которые не попадут в российские клубы, поедут в «Барыс» и «Динамо» Мн

Агент Шуми Бабаев рассказал, как ужесточение лимита на легионеров скажется на астанинском «Барысе» и минском «Динамо».
«Этим клубам теперь, безусловно, будет легче подписывать легионеров. Потому что те, кто не попадёт в российские команды, поедут туда. И надеюсь, что уровень «Динамо» и «Барыса» подрастёт, а благодаря им повысится и конкуренция в лиге. Очень рассчитываю на это, и очень жаль, что таких команд в КХЛ не больше. К примеру, могу сказать, что в этом сезоне у «Барыса» есть легионеры, которые не соответствуют уровню команды, так вот, ужесточение лимита для российских клубов КХЛ должно сыграть казахстанцам на руку, но надо качественно провести селекционную работу.
Скажу даже так – «Барыс» и «Динамо» просто обязаны использовать решение российского Минспорта с ужесточением лимита! А то, что по итогам чемпионата эти команды способны запрыгнуть высоко, мы и так прекрасно знаем. Вспомните сезон, остановленный пандемией, когда «Барыс» под руководством Андрея Скабелки, я уверен, мог зайти очень далеко», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.
Напомним, 6 декабря 2022 года Министерство спорта утвердило сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх со следующего сезона.
- 19 декабря 2022
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