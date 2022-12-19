А. Юдин: СКА пошёл навстречу Мичкову, его развитие важнее других задач

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин считает, что Матвей Мичков быстро адаптируется к КХЛ после перехода в «Сочи» на правах аренды.
«СКА явно пошёл навстречу Мичкову. Да, у армейцев сильный состав, 18-летнему нападающему тяжело пробиться в основу, но на уровне фарм-клубов он выглядит здорово. Вполне могли бы оставить его в «СКА-Нева» или в «СКА-1946». «Нева» борется за попадание в плей-офф ВХЛ, Мичков там много забивает. Он точно помог бы команде. Такая же история с МХЛ, где Матвей вообще король. Если бы его оставили, он бы мог помочь «СКА-1946» второй год подряд завоевать Кубок Харламова.
Но в СКА решили, что развитие игрока на уровне КХЛ сейчас важнее. «Сочи» идёт на последнем месте на «Западе», там не самый сильный состав. Мичков вполне способен стать лидером этой команды. В 18 лет поиграть в первом звене, попробовать себя на уровне самых сильных соперников – это дорогого стоит. Думаю, ему хватит несколько матчей с хорошим игровым временем, чтобы адаптироваться к КХЛ. Не терпится посмотреть его в деле в составе «Сочи». А если всё получится и Матвей подтянет физику, дорога обратно в Петербург ему будет открыта», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 19 декабря 2022
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