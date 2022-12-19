Юрий Карандин: тренерская деятельность Жамнову не так интересна

Судья международной категории Юрий Карандин оценил работу главного тренера сборной России Алексея Жамнова на Кубке Первого канала — 2022, а также оценил приглашение Сергея Гончара в штаб национальной команды.

«Есть вопросы к тренерскому штабу Алексея Жамнова? Всегда с особой симпатией относился к центральным нападающим, они ведут игру команды, с ними, как с дирижёрами, любой арбитр должен наладить контакт в первую очередь. Алексей Жамнов — один из лучших центрфорвардов своего времени, хоккейный интеллектуал.



Если говорить о его тренерской деятельности, то, мне кажется, она ему не так интересна. Смотрел за лавкой сборной России — видел эмоционального Алексея Кудашова, по-спортивному злого Сергея Гончара. А вот Жамнов был как будто бы отстранён. Думаю, ему сейчас очень непросто. Один турнир в год для тренера — это большая проблема. Нужно искать практику, работать в КХЛ. Без практики глаза не будут гореть.

На лавке Гончар мне понравился, была видна хотя бы активность. Показалось, он не ожидал, что защитники сыграют не очень надёжно. Семь пропущенных шайб в двух матчах с Казахстаном и Белоруссией – всё-таки многовато. С его стороны удивили эмоции, хотя он всегда был очень спокойным защитником.



Думаю, для Гончара стало сюрпризом то, как играли белорусы и казахстанцы. Чтобы работать в сборной, нужно находиться в КХЛ, понимать возможности своих игроков и изучать соперников. С листа сегодня никого не обыграешь», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Напомним, в заключительном матче Кубка Первого канала сборная России уступила по буллитам национальной команде Беларуси (4:5 Б) и упустила возможность выиграть трофей.