«Витязь» расторг контракты с двумя нападающими
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«Витязь» расторг контракты с нападающими Даниилом Ильиным и Владимиром Барабановым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
27-летний Ильин провёл за подмосковную команду восемь матчей без набранных очков в нынешнем чемпионате. Всего за свою карьеру в КХЛ Даниил сыграл в 274 матчах, в которых забросил 27 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 71 очко с показателем полезности «-7».
Барабанов в текущем сезоне сыграл четыре матча, результативными действиями не отметился. У Владимира восемь матчей в КХЛ с показателем полезности «+4».
Подмосковный клуб после 40 матчей набрал 44 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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