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Канадская полиция подтвердила, что Абакар Казбеков погиб, выпав из окна

Канадская полиция подтвердила, что Абакар Казбеков погиб, выпав из окна
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Полиция Лондона (Онтарио, Канада) назвала причину смерти российского форварда «Лондон Найтс» Абакара Казбекова.

«Около 8:20 утра сотрудники полицейской службы Лондона были направлены на пересечение Дафферин-авеню и Талбот-стрит в поисках человека, который, как сообщается, выпал из окна. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили погибшего человека. Расследование находится на ранней стадии, оно было передано в отдел по расследованию особо тяжких преступлений», — сообщил констебль Трэвис Бакл CTV News.

Напомним, в субботу, 17 декабря, стало известно о смерти российского форварда клуба лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакара Казбекова. 18-летний хоккеист был воспитанником подольского хоккея.

Ужасная и загадочная трагедия. 18-летний российский хоккеист погиб в Канаде Ужасная и загадочная трагедия. 18-летний российский хоккеист погиб в Канаде
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