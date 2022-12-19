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Овечкин прокомментировал победу Месси на ЧМ-2022

Овечкин прокомментировал победу Месси на ЧМ-2022
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Понимаю ли я, через что прошёл Месси? Да, но я не знаю, как он собирается праздновать», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины победила сборную Франции по пенальти (3:3, 4:2 по пен.) и выиграла третий чемпионат мира в своей истории. Месси выиграл свой первый Кубок мира в карьере.

Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В финальной серии «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

В текущем сезоне у 37-летнего россиянина 20 голов и 15 результативных передач в 33 матчах регулярного сезона.

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