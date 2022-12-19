Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: игра — это стихия, её нельзя запланировать

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2) и рассказал, чем занималась его команда в паузу.



«Довольны победой, нужные два очка. 50 минут очень солидно играли, мало что позволяли, контролировали ход игры. Немножко успокоились в третьем периоде, плохое большинство, потом пропустили гол, и инициатива полностью перешла к сопернику. Ребята дотерпели, выстояли, было жарко у наших ворот, но дотерпели. Надо играть 60 минут.



Активный первый период? Не делали ставку на такое начало, игра — это стихия, её нельзя запланировать. Удачно забили на второй минуте, это придало нам уверенности.



Расторжение контракта с Ибатуллиным? Очень сожалею, что пришлось расстаться с ним по состоянию здоровья, здоровья игроку. Игрок выбыл до конца сезона, приняли решение, чтобы место не пустовало, сейчас ищем защитника. Повторюсь — очень сожалею, что Руслан не смог доиграть сезон до конца, он был боевой единицей.



Тайм-аут при счёте 3:0? Успокоились ребята, стали играть на удержание, отдали инициативу. Повторюсь — всё началось с плохого большинства. Когда играешь на удержание, как правило, это заканчивается плачевно.



Чем занимались в паузу? Таскали баллоны, баллончики помогают, честно и откровенно», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.