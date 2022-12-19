Козлов — о поражении от «Авангарда»: было видно, что «Салават» десять дней без хоккея
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (1:2 Б).
«Было видно, что десять дней мы были без хоккея, много брака в передачах, в борьбе, и очень мало контролировали шайбу. Выбило нас из ритма игры, ребята долго привыкали. Послезавтра у нас новый соперник, игра за четыре очка, делаем выводы и готовимся дальше. Ежов не вызывался сам на буллиты, просто Кареев неудачно сыграл в двух попытках, у него что-то не пошло. Вообще же, Андрей в третьем периоде сделал два важных, ключевых сейва, поймав броски с пятачка», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующий матч уфимский «Салават Юлаев» проведёт 21 декабря дома с хабаровским «Амуром».
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