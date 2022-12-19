«Торонто» обменял Дениса Мальгина в «Колорадо» на Драйдена Ханта

«Торонто Мэйпл Лифс» в своём «твиттере» объявил об обмене с «Колорадо Эвеланш».
25-летний швейцарский нападающий Денис Мальгин перешёл в стан «лавин». «Кленовые листья» пополнил 27-летний канадец Драйден Хант.
В 23 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ Мальгин набрал четыре (2+2) очка при показателе полезности «-1». Денис в 2015 году был выбран в четвёртом раунде под общим 102-м номером клубом «Флорида Пантерз».
Хант набрал один (1+0) балл при показателе полезности «-7» в 25 матчах за «Колорадо».
«Торонто Мэйпл Лифс» после 32 матчей набрал 44 очка и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо Эвеланш» набрал 34 балла за 29 встреч и находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.
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