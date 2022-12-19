Никита Гусев отдал 300-ю голевую передачу в рамках КХЛ

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный СКА принимает на своём льду «Витязь». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

В этом матче форвард армейцев Никита Гусев отметился голевой передачей в моменте с голом Дамира Жафярова в начале второй двадцатиминутки. Эта передача стала для Гусева 300-й в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный телеграм-канал СКА.

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Всего в КХЛ 30-летний нападающий забросил 177 голов при показателе полезности «+127». В следующем матче регулярного сезона армейцы сыграют с ЦСКА дома 21 декабря (19:30 мск).