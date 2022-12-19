«Сочи» потерпел 11-е поражение подряд, уступив «Локомотиву» в гостях

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) одержали хозяева.

На 12-й минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Кирилл Петьков с передач Брэндона Гормли и Дмитрия Завгороднего.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте третьего периода счёт сравнял Михаил Беляев с передач Максима Берёзкина и Алексея Марченко. На 12-й минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Максим Шалунов с передач Романа Бычкова и Алексея Марченко.

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Следующий матч «Локомотив» проведёт 21 декабря с «Ак Барсом». «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с «Северсталью».