«Сочи» потерпел 11-е поражение подряд, уступив «Локомотиву» в гостях

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) одержали хозяева.
На 12-й минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Кирилл Петьков с передач Брэндона Гормли и Дмитрия Завгороднего.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На девятой минуте третьего периода счёт сравнял Михаил Беляев с передач Максима Берёзкина и Алексея Марченко. На 12-й минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Максим Шалунов с передач Романа Бычкова и Алексея Марченко.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ».
Следующий матч «Локомотив» проведёт 21 декабря с «Ак Барсом». «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с «Северсталью».
- 19 декабря 2022
-
22:33
-
22:30
-
22:25
-
22:22
-
22:09
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:22
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:42
-
19:36
-
19:32
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
18:33
-
18:13
-
18:03
-
17:50