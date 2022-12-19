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«Сочи» потерпел 11-е поражение подряд, уступив «Локомотиву» в гостях

«Сочи» потерпел 11-е поражение подряд, уступив «Локомотиву» в гостях
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В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) одержали хозяева.

На 12-й минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Кирилл Петьков с передач Брэндона Гормли и Дмитрия Завгороднего.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте третьего периода счёт сравнял Михаил Беляев с передач Максима Берёзкина и Алексея Марченко. На 12-й минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Максим Шалунов с передач Романа Бычкова и Алексея Марченко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петьков (Гормли, Завгородний) – 11:07 (5x4)   1:1 Беляев (Берёзкин, Марченко) – 48:45 (5x5)   2:1 Шалунов (Бычков, Марченко) – 51:11 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ».

Следующий матч «Локомотив» проведёт 21 декабря с «Ак Барсом». «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с «Северсталью».

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