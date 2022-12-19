Буцаев: если бы не детские ошибки, в матче со СКА можно было бы ждать другого результата

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итог встречи со СКА (1:4) и рассказал о влиянии паузы на его подопечных.
«Два периода были хорошими в нашем исполнении, и голевых моментов у нас было больше, чем у соперника. К сожалению, не смогли реализовать то, что создали. В третьем периоде в простейшей ситуации мы подарили сопернику третий гол, если мягко выразиться. Владея шайбой, допустили простую ошибку, соперник ей воспользовался. Это говорит о классе команды, СКА таких вещей не прощает. В концовке не видел смысла снимать вратаря при игре в большинстве.
Сказался ли перерыв на тонусе игроков? Все в равных условиях. Может, где-то игровой ритм и нарушен, но все команды в одинаковом состоянии. Но игра команды в двух периодах нас устроила. Если бы не детские ошибки, можно было бы ждать совсем другого результата», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 декабря 2022
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