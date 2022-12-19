Р. Ротенберг — об игре Подъяпольского: наш Влад Мартинес сегодня — просто красавец

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Витязем» (4:1) и оценил игру голкипера армейцев Владислава Подъяпольского, сравнив его с вратарём сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинесом.
«Было важно после перерыва вернуться и победить. Понимали, что будет непросто, давно не играли. Тяжело вошли в игру, после нагрузок и тренировок. Надо отдать должное ребятам, проявили характер, забили хорошие голы, добавили по ходу игры и в скорости, и в желании, и в энергии.
Концовка второго периода? Индивидуальная ошибка при игре в меньшинстве. Разберём, улучшим. Игра складывается из деталей. Обсудили это в перерыве, состоялся серьёзный разговор. Ребята молодцы, отреагировали, в третьем периоде показывали свою игру, практически не дали шансов сопернику. Надо отметить всех, кто ловил шайбу на себя. Здорово сыграл Влад, видимо, воодушевился вчерашней игрой Мартинеса. В его стиле сыграл, агрессивно. Это то, что нам нужно, брать на себя ответственность. Наш Влад Мартинес сегодня – просто красавец. Будем делать всё возможное, чтобы он играл на таком же уровне. Всей командой будем ему помогать, чтобы никто не бросал по нашим воротам», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 декабря 2022
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