Ротенберг рассказал, когда хоккейный матч в следующий раз могут сыграть на арене «Зенита»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, когда в следующий раз хоккеисты смогут сыграть на арене «Зенита».

«Обсуждали проведение матчей на «Газпром Арене», думали, но к этому нужно серьёзно готовиться. Это как минимум год подготовки – качество льда, собрать полные трибуны – огромная организация. Надеемся, через год получится сыграть на «Газпром Арене». Конечно, хотим сыграть там ещё раз, но к этому надо очень хорошо подготовиться. Сейчас просто не было достаточно времени, чтобы провести эти мероприятия на самом высоком уровне. Не можем проводить хуже, чем уже проводили, можем только лучше, поэтому не стали рисковать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.