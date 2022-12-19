ХК «Сочи» покинул нападающий Абрамов
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Хоккейный клуб «Сочи» и Михаил Абрамов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный телеграм-канал южан.
В текущем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах чемпионата КХЛ, в которых набрал одно (0+1) очко.
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний форвард сыграл 21 матч за «Куньлунь», где забросил три шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-3».
«Сочи» в сегодняшнем матче с «Локомотивом» (1:2) потерпел 11-е поражение подряд. Южане замыкают турнирную таблицу Западной конференции, набрав 16 очков в 39 матчах.
Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ сочинцы сыграют в гостях с «Северсталью» 21 декабря (19:00 мск).
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