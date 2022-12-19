Леонтьев: «Нефтехимик» оставил пятак, самое священное место, и нам забили два гола

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог матча с «Барысом» (1:3) и рассказал о состоянии своих подопечных.
«Два периода играли неплохо, вели в счёте, действовали строго и дисциплинированно. Но в третьем потери в позиционной обороне, грубейшие потери игроков привели к двум голам. Оставили пятак, самое священное место, которое должно охраняться как пост №1, и с этого самого пятака нам забили два гола. А так игра была равная, высокие скорости с обеих сторон, были моменты неплохие как у нас, так и у соперника. Понимали, что это конкурент за попадание в плей-офф, настрой был соответствующий, но в самый ответственный момент пропустили такие голы.
Нам с «Барысом» предстоит ещё одна игра, следующая игра тоже будет непростая. Готовимся к следующему поединку. Ближайшие четыре-пять матчей мы никого не ожидаем. Два легионера у нас на травмах, один — с переломом, у другого отит, неизвестно, сколько будет лечиться. Эмиль Гарипов только после Нового года приступит к тренировкам. До конца года будем играть теми ребятами, кто сейчас есть», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.
После поражения «Нефтехимик» опустился на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 19 декабря 2022
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