Тренер «Куньлуня» — о поражении от «Ак Барса»: урок для нас, сложная быстрая игра

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3).

«Когда ехали на матч, понимали, что игра будет непростой. «Ак Барс» – сильная команда, мы были в курсе изменений в тренерском штабе. Пауза была кстати для них, чтобы команде сыграться под руководством нового тренера. Что касается нашей игры, начало было неплохое, но по ходу матча какие-то моменты стали не получаться – два гола в большинстве нам забили, ещё один в меньшинстве. Результат не тот, что мы ожидали, в каких-то важных моментах матча мы недоработали. У нас в команде есть изменения, пока не на том уровне, на котором хотим их видеть. Этот матч – урок для нас: сложная быстрая игра. У нас есть ребята, которые борются за место в составе. Нужно будет дорабатывать в каких-то моментах.

Удаления Сомерби? Дело не конкретно в нём, а в ряде определённых моментов. Наша команда удаляется больше, чем соперник, не нужно делать на ком-то акцент. Были разные ситуации по ходу матча, которые, возможно, были спорными, но это игра, такое случается», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.

После поражения «Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.