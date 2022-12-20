Сыновья Горди Хоу присутствуют на матче, где Овечкин может побить достижение их отца

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Детройт Ред Уингз».



На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче – 2:0 в пользу «Детройта».



Сыновья легендарного хоккеиста Горди Хоу Марк и Марти присутствуют на матче, в котором российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может обогнать Хоу по голам за карьеру.

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Капитан «столичных», забросивший в Национальной хоккейной лиге 800 шайб, отстаёт на один гол от великого канадского форварда (801).



«Детройт» является главным клубом в карьере Горди Хоу — он выступал в составе этой команды на протяжении почти всей карьеры в НХЛ — 25 сезонов.