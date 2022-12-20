Дмитрий Орлов признан второй звездой матча с «Детройтом»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все три игрока были выбраны из состава «Вашингтона». Первой звездой признан форвард Ник Дауд, оформивший по ходу матча дубль и сделавший одну результативную передачу.
Второй звездой стал российский защитник Дмитрий Орлов, забивший победную шайбу хозяев в овертайме. Третья звезда — защитник Эрик Густафссон, записавший на свой счёт гол и ассист.
Напомним, по ходу матча российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей.
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