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Дмитрий Орлов признан второй звездой матча с «Детройтом»

Дмитрий Орлов признан второй звездой матча с «Детройтом»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все три игрока были выбраны из состава «Вашингтона». Первой звездой признан форвард Ник Дауд, оформивший по ходу матча дубль и сделавший одну результативную передачу.

Второй звездой стал российский защитник Дмитрий Орлов, забивший победную шайбу хозяев в овертайме. Третья звезда — защитник Эрик Густафссон, записавший на свой счёт гол и ассист.

Напомним, по ходу матча российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей.

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