Вратарь «Детройта» поставил подножку Овечкину. Судьи оставили эпизод без внимания

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

В одном из эпизодов игры вратарь гостевой команды Вилле Хуссо поставил подножку российскому нападающему Александру Овечкину. Судья матча никак на это действие не отреагировал.

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В первом периоде «Детройту» удалось забросить две безответные шайбы в ворота столичной команды, однако во втором периоде «Кэпиталз» удалось отыграться — Ник Дауд за 11 игровых секунд дважды поразил ворота «Детройта». В первый раз ему асситировали Овечкин и Николя Обе-Кюбель, а во второй — Ник Дженсен.

Позже на 45-й минуте матча Лукас Рэймонд вновь вывел гостей вперёд, а Эрик Густафссон перевёл игру в овертайм спустя минуту. В дополнительное время исход решил российский защитник Дмитрий Орлов.