Орлов вышел на чистое девятое место в истории «Вашингтона» по голам среди защитников

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Автором победной шайбы стал защитник хозяев Дмитрий Орлов, для которого заброшенная шайба стала 59-й за карьеру в клубе и лиге. Российский хоккеист вышел на чистое девятое место в истории «Вашингтона» по голам среди защитников, превзойдя результат Эла Айэфрейти (58).

Клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Кевину Хэтчеру (149), второе место занимает Сергей Гончар (144), которого преследует Джон Карлсон (140). Четвёртое место делят Калле Юханссон и Майк Грин (113). На шестой строчке находится Скотт Стивенс (98), следом идут Ларри Мёрфи (86) и Сильвен Коте (75).