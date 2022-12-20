Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал камбэк со счёта 0:2 в матче с «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал камбэк команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». «Столичные» проигрывали со счётом 0:2 к 35-й минуте встречи и 2:3 к 45-й минуте, однако в каждом из случаев смогли отыграться. В итоге «Кэпиталз» вырвали победу в овертайме.

«Когда вы проигрываете со счётом 2:0, вы можете пойти либо в сторону поражения, либо в сторону победы — и наши ребята продолжали настойчиво пытаться вернуться в эту игру и, наконец, забили нужные голы во втором периоде», — приводит слова Лавиолетта Washington Post.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Новость по теме Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им три клюшки с автографами