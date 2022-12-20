В «Тракторе» прокомментировали расторжение контракта с Сергеем Шумаковым
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал уход российского нападающего Сергея Шумакова из челябинского клуба.
«Клуб и Сергей приняли совместное решение о расторжении контракта. Хочется пожелать Сергею успехов в этом сезоне и в дальнейшей карьере», — приводит слова Савина официальный телеграм-канал челябинцев.
Напомним, сегодня, 20 декабря, «Трактор» объявил об уходе российского нападающего Сергея Шумакова. Контракт с 30-летним форвардом был разорван по соглашению сторон. Всего Шумаков, перешедший в челябинский клуб в октябре, успел провести 18 матчей в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Нападающий забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
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