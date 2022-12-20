Овечкин с сыновьями встретился с братьями Хоу. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с сыновьями Сергеем и Ильёй встретился с братьями Хоу — Марком и Марти. Сыновья легендарного нападающего Национальной хоккейной лиги Горди Хоу посетили домашний матч «столичных» с «Детройт Ред Уингз».

Марк и Марти Хоу приехали на встречу, чтобы поддержать Овечкина. 37-летний капитан «Вашингтона» близок к тому, чтобы обойти Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ. На счету Овечкина, занимающего третье место, 800 голов. У канадской легенды 801 шайба.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.