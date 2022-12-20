В «Коламбусе» объяснили, почему делают ставку на россиянина Тарасова, а не Мерзликина

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен объяснил, почему делает ставку на российского голкипера Даниила Тарасова, а не на латвийского вратаря Элвиса Мерзликина.
«Всё дело в том, что Тарасов даёт нам. Он заслужил выйти в очередной раз в старте. Он хорошо сыграл в предыдущих матчах. Это правда. У Элвиса [Мерзликина] не задался сезон. Я устал говорить об этом. Дело в команде, не в Элвисе. Всё шло не так, как он хотел. Я должен ставить в состав парня, который, на мой взгляд, даст нам лучшие шансы. На этот раз таким парнем был Тарасов.
Элвис вернётся в ворота. Он не сидит просто так. Однажды он вернётся в состав, он тот парень, который может повернуть ситуацию в свою сторону. Однажды и ему повезёт, мы знаем, на что он способен, и надеемся, что вскоре так и произойдёт. Он работает. Тренер вратарей Мэнни Легаси работает вместе с ним. Мы стараемся помочь ему", — приводит слова Ларсена Аарон Портцлайн на своей странице в «Твиттере».
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