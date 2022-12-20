В СКА высказались о переходе Мичкова в «Сочи»

СКА в официальном телеграм-канале прокомментировал переход Матвея Мичкова в «Сочи». 18-летний нападающий перешёл в южный клуб на правах аренды.



«СКА желает Матвею успешной игры за новую команду, красивых голов и непрекращающегося прогресса!» – говорится в сообщении.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мичков принял участие в трёх встречах, в которых не смог отметиться полезными действиями. Кроме того, молодой нападающий поучаствовал в 12 матчах во Всероссийской хоккейной лиге за «СКА-Неву». Мичков забросил 10 шайб и отдал четыре результативные передачи.



Матвей также успел сыграть за сборную России на турнире «3х3» в рамках Кубка Первого канала, забросив три шайбы в ворота национальной команды Китая.