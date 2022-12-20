Галимов: «Нефтехимик» в гонке за последние две путёвки в плей-офф, «Ак Барс» недалеко

Форвард «Нефтехимика» Ансель Галимов рассказал об игре нижнекамцев и о работе над физикой в паузе чемпионата КХЛ.

«Как провели паузу на игры сборной? Большинству игроков КХЛ нравится насыщенный календарь этого чемпионата без регулярных перерывов на Евротур, но небольшой отдых всё равно был нужен. Один-два дня отдохнули от хоккея — а затем интенсивные тренировки.



Вспомнил свои «динамовские» времена, когда у Олега Знарка у нас были баллоны — если не ошибаюсь, в лесу. В «Нефтехимике» же у нас баллоны на льду — так решил главный тренер Олег Леонтьев. Хорошо нагрузились, у нас хорошая физика.

Не все хоккеисты любят баллоны? Да, там серьёзные нагрузки на пах и колени. Но если ты физически и ментально готов, то всё пойдёт только на пользу.

Не поздновато ли для баллонов? Для нас всё только начинается. «Нефтехимик» в гонке за последние две путёвки в плей-офф от Востока, наши шансы с «Барысом», двумя клубами с Дальнего Востока и «Трактором» примерно равны. Недалеко и «Ак Барс». Турнир очень интенсивный, физика многое решит, поэтому всё логично», — приводит слова Галимова Russia-Hockey.ru.

31-летний форвард в текущем сезоне провёл за нижнекамский клуб 39 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.