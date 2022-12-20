СКА продлил контракт с 22-летним нападающим Поляковым

СКА подписал новый контракт с нападающим Николаем Поляковым, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Поляков родился в Санкт-Петербурге и является воспитанником системы СКА.

В МХЛ нападающий дебютировал в сезоне-2017/2018 в составе «СКА-Серебряные Львы», позднее выступал за «СКА-Варягов» и «СКА-1946». В декабре 2018 года сыграл первый матч за «СКА-Нева» в ВХЛ.



В основном составе СКА дебютировал 30 сентября 2020 года в матче с «Сибирью». На данный момент на счету Полякова шесть матчей и один гол за армейцев в КХЛ.

СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 71 очко после 42 матчей. В следующей встрече армейцы сыграют с ЦСКА.