Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» оценил игру голкипера Сорокина

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 46 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (0:1 Б), записав на свой счёт «сухарь».

Главный тренер «островитян» Лэйн Ламберт после матча прокомментировал игру российского вратаря.

«Сорокин сыграл великолепно. Было приятно это видеть. Он боролся в трафике, с рикошетами. Сегодня его игра была выдающейся. В матче вся команда билась изо всех сил. Это хороший момент для нас», — цитирует Ламберта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сорокин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству сейвов во встрече, в которой оформил шат-аут и при этом не одержал победу. Сорокин сравнялся со Стивом Мэйсоном, который также отразил все 46 бросков в ноябре 2014 года. Лидирует по этому показателю Кёртис Джозеф, в декабре 1996-го отразивший 52 броска, оформивший шат-аут и сведший матч к нулевой ничьей.