Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» оценил игру голкипера Сорокина

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 46 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (0:1 Б), записав на свой счёт «сухарь».
Главный тренер «островитян» Лэйн Ламберт после матча прокомментировал игру российского вратаря.
«Сорокин сыграл великолепно. Было приятно это видеть. Он боролся в трафике, с рикошетами. Сегодня его игра была выдающейся. В матче вся команда билась изо всех сил. Это хороший момент для нас», — цитирует Ламберта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Сорокин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству сейвов во встрече, в которой оформил шат-аут и при этом не одержал победу. Сорокин сравнялся со Стивом Мэйсоном, который также отразил все 46 бросков в ноябре 2014 года. Лидирует по этому показателю Кёртис Джозеф, в декабре 1996-го отразивший 52 броска, оформивший шат-аут и сведший матч к нулевой ничьей.
- 20 декабря 2022
-
18:37
-
18:30
-
18:10
-
17:59
-
17:46
-
17:38
-
17:24
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:17
-
16:06
-
15:54
-
15:42
-
15:33
-
15:22
-
15:14
-
14:55
-
14:38
-
14:20
-
13:57
-
13:35
-
13:16
-
12:55
-
12:41
-
12:18
-
11:58
-
11:38
-
11:19
-
10:57
-
10:28
-
10:18
-
09:55
-
09:27